Twee zwaargewonden bij steekpartij in Amsterdam-West, verdachte aangehouden

Beeld Koosje Koolbergen

De melding van de steekpartij kwam rond 08.45 uur binnen bij de hulpdiensten. De slachtoffers werden in een woning neergestoken en raakten zwaargewond.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de slachtoffers medische bijstand te verlenen; ook werd de traumahelikopter opgeroepen.

De vermoedelijke dader werd na de steekpartij door de politie aangehouden. Zijn kleding zat onder het bloed. Volgens buurtbewoners vertoonde de man vaker verward gedrag. Hij zou voor de steekpartij met een mes op een balkon hebben gestaan.

Een buurtbewoner zegt dat de man een buurman zou hebben neergestoken. “Ik ben hier opgegroeid en was bang dat het een maat van mij was, maar die was gelukkig niet thuis,” zegt hij.

Inmiddels is de Forensische Opsporing aanwezig in de straat om onderzoek te verrichten en ook is er een calamiteitencontainer van de politie geplaatst.