Twee woningen in flat Zuidoost gesloten na vondst cocaïne en morfine

Cocaïnepoeder Beeld Getty Images/iStockphoto

De sluitingen van de twee woningen zijn aan elkaar gelinkt, bevestigt de politie. In één appartement is 7 kilo cocaïne gevonden. Volgens de politie is de ruimte niet bewoond. Zo zijn er geen levensmiddelen of kledingstukken aangetroffen.

In de andere woning in hetzelfde complex heeft de politie vorige week 900.000 euro aan contant geld aangetroffen. Daarnaast zijn er harde bruine brokken in de afvoer van de wc gevonden. Uit later forensisch onderzoek blijkt dat de brokken 257,17 morfine bevatten.

Dat pand blijkt wel bewoond. Er was iemand aanwezig toen de politie de woning doorzocht. De politie vermoedt dat deze persoon zijn telefoon heeft gesloopt, diverse simkaarten kapot heeft gekauwd en drugs door de wc heeft gespoeld.

Beide woningen aan de Anna Blamansingel zijn voor drie maanden gesloten.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: