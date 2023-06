Twee weken na de brand aan de Joan Muyskenweg nog tientallen mensen zonder huis: ‘We zijn uitgeput’

Vooral de bovenste etages van het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg zijn zwaar beschadigd na de brand. Beeld ANP

Door de brand in het appartementencomplex De Enter kwamen twee weken geleden zo’n honderdvijftig bewoners zonder woning te zitten. Voor circa twintig woningen op de bovenste drie etages van het gebouw geldt dat ze nog zeker drie jaar onbewoonbaar zijn. De bewoners van de andere getroffen woningen kunnen minimaal drie maanden niet terug.

Volgens de woordvoerder van verhuurder Vesteda hebben vanaf vrijdag alle 95 huishoudens van De Enter een vervangende woonruimte aangeboden gekregen. Vrijdagochtend, toen zeventig mensen een aanbod hadden gehad, waren slechts vijftien huishoudens op dat aanbod ingegaan.

‘Complexe puzzel’

Meerdere bewoners laten aan Het Parool weten dat de woningen niet passend zijn. Myrthe Duijff (26), die met haar vriend op de tweede etage van De Enter woonde, is een van de mensen die niet op het aanbod is ingegaan. “Tuurlijk snap ik ook dat er niet ineens 95 vergelijkbare appartementen in een vergelijkbare omgeving te vinden zijn. Maar het huis dat ik aangeboden kreeg, is op 1,5 uur reisafstand van mijn werk.”

Een andere bewoner (34) die liever anoniem wil blijven, geeft aan ‘uitgeput en gefrustreerd’ te zijn. “We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Er is niet geluisterd naar onze situatie en onze wensen.” De bewoner verhuist over twee maanden met zijn vriendin naar het buitenland, maar kreeg een volledig kale woning aangeboden zonder vloer. “We snappen best dat het een complexe puzzel is. Maar door onze emigratie is een huis waarin we eerst alles moeten verbouwen echt heel onhandig.”

Andere bewoners zouden vervangende woningen onder meer hebben afgeslagen vanwege de locatie of omdat de appartementen te weinig slaapkamers zouden hebben.

Coulance

De woordvoerder van Vesteda zegt als verhuurder niet verplicht te zijn tot het vinden van vervangende woonruimte. “Wij proberen iedereen te helpen uit coulance. Zelf hebben we een leegstand van minder dan 1 procent. Samen met collega-verhuurders hebben we lege woningen verzameld en de best passende opties voorgelegd. We mikken op een zo goed mogelijke match, maar de woningen zijn niet perfect.”

Tot afgelopen dinsdag konden bewoners in het Mercure Hotel, iets verderop aan de Joan Muyskenweg, verblijven. De bewoners die Het Parool sprak verblijven momenteel op tal van plekken: sommigen logeren bij familie of vrienden, anderen hebben tijdelijke appartementen aangeboden gekregen van mensen die op vakantie zijn. De bewoners moeten voor 1 juli hun spullen verhuizen, daarna start de renovatie van het pand. “Het zijn zenuwslopende weken,” zegt de 34-jarige bewoner.

Vergoeding

“We hebben inmiddels begrepen dat de liften vervangen moeten worden,” laat een woordvoerder van verhuurder Vesteda weten. “Het duurt zeker drie tot zes maanden voordat die gemaakt zijn.” De wachttijd kan oplopen, zegt Vesteda, omdat de onderzoeken naar de schade en de brandoorzaak nog lopen.

Tot ze terug kunnen, zijn de bewoners vrijgesteld van de huur. Vesteda vergoedt tot vijftien procent van de oorspronkelijke huurprijs als de kosten van de vervangende woning duurder uitvallen.

Bewoners van de eerste tot en met de vijfde etage kunnen hun huurcontract beëindigen voor een vergoeding van 2000 euro. Voor de mensen die op de bovenste drie etages woonden, en dus het zwaarst getroffen zijn door de brand, geldt een vergoeding van 4000 euro.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.