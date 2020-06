Twee weken geen treinen tussen Centraal en Bijlmer Arena in juli

Station Bijlmer Arena. Beeld Het Parool

De werkzaamheden leveren veel hinder op voor reizigers: zij moeten rekening houden met extra reistijd en drukte in het vervangende vervoer, op de omreisroute en bij de (tijdelijke) bushaltes. De speciale coronamaatregelen in het ov vergroten die hinder nog eens.

De werkzaamheden worden tussen 14 en 30 juli uitgevoerd. Spoorbeheerder ProRail bouwt nieuwe seinen, wissels, trappen en een tunnel om de grote reizigersgroei in de regio op te kunnen vangen.

Er is helemaal geen metroverkeer tussen Amsterdam Amstel en de Van der Madeweg. Van Amsterdam Centraal richting Amsterdam Muiderpoort en Weesp is er wel treinverkeer mogelijk, behalve op zondag 19 juli. Reizigers tussen Amsterdam en Utrecht moeten rekening houden met werkzaamheden aan de oude Demka-spoorbrug.

Ter hoogte van de oude Bijlmerbajes wordt in die periode een tunnel onder twee treinsporen en zeven metrosporen aangelegd. Deze zal twee woonwijken met elkaar gaan verbinden: het Bajes- en het Amstelkwartier. Amstel krijgt bovendien een nieuwe trap waardoor meer reizigers sneller de trein kunnen in- en uitstappen. Bij station Muiderpoort worden nieuwe seinen en enkele nieuwe wissels aangelegd.

Meer treinen

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor. Dat zorgt ervoor dat de frequentie van het aantal treinen toeneemt. Op verschillende intensief gebruikte spoortrajecten tussen de grote steden in de Randstad kan straks elke tien minuten een reizigerstrein rijden. Ook het goederenvervoer krijgt meer ruimte op het spoor.

De periode betekent vooral veel hinder voor reizigers op CS, één van de drukst bezochte stations in Nederland Het aantal reizigers neemt naar verwachting van ongeveer 185.000 per dag op dit moment naar zo’n 270.000 reizigers in 2030. Daarnaast neemt ook het treinverkeer van en naar Amsterdam de komende jaren ook toe.

Meer treinen betekent ook dat meer treinen elkaar moeten kruisen. Daarom wordt naast CS, ter hoogte van de Dijksgracht, een vrije spoorkruising gerealiseerd. Door deze kruising kunnen treinen uit verschillende richtingen elkaar ongehinderd boven- of onderlangs kruisen. De sporen liggen hier straks heel hoog. Ook wordt de ligging van de sporen, de wissels en de seinen aangepast. Hierdoor kunnen treinen sneller en dichter achter elkaar rijden.

‘Anders 3 jaar’

Een woordvoerder van Prorail stelt dat het ‘een behoorlijke impact heeft op het reizigersvervoer’ dat op verschillende locaties in Amsterdam tegelijk werk wordt uitgevoerd. “Toch hebben we er voor gekozen om de werkzaamheden tegelijk te doen om de overlast te beperken. Nu duren deze zestien dagen. Als we de werkzaamheden los van elkaar hadden gepland, zouden er ruim twintig verschillende buitendienstellingen nodig zijn geweest en namen de werkzaamheden drie jaar in beslag.”