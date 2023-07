Twee vermiste ooievaarsjongen, één dode: wat is er gebeurd in het Vondelpark? ‘Ineens was het nest leeg’

Storm Poly, een te vroege sprong uit het nest: de ooievaarsjongen in het Vondelpark hebben het dit jaar niet makkelijk. Van de vijf jonge vogels zijn er nog twee over. Eentje heeft een doodsmak gemaakt, en twee zijn vermist.

Het Vondelpark is een vruchtbare omgeving gebleken dit broedseizoen. Op het ooievaarsnest in de Koeienweide zat een koppeltje met twee jongen en verderop, op de Schapenweide, schopten Manke Nelis en zijn vriendin het zelfs tot drie kuikens. Maar, zo waarschuwde natuurfotograaf Paul Koene al eerder in deze krant: prijs de dag niet voor het avond is, want als puberende ooievaars eenmaal gaan vliegen, dan kunnen ze alsnog te pletter vallen.

En dat blijkt.

Op 5 juli, de dag dat storm Poly over de stad raasde, hebben getuigen gezien dat een van de Koeienweidejongen ‘beneden’ stond. Koene: “Het zou kunnen dat een windvlaag hem uit het nest heeft gegooid.”

Op 6 juli werd het jong door de Dierenambulance binnengebracht bij vogelopvang De Toevlucht, weet vogelarchivaris Ruud Vlek. “Hij had een vleugel gebroken – minimaal.” De dierenarts heeft hem laten inslapen. En voor zover Vlek weet, ligt het jong nu in de vriezer van museum Naturalis in Leiden.

Record voor ooievaars

Dat is nogal een domper op het goede nieuws van eerder deze maand: ooievaars braken dit seizoen namelijk een record, bleek uit de laatste telling van de gemeente. Waren er in 2017 nog 12 nesten en 15 kuikens, dit jaar zijn dat er respectievelijk 19 en 27.

Maar met de smak in het Vondelpark is de ellende nog niet klaar. Volgens Koene is het andere jong van het Koeienweidenest ook in geen velden of wegen meer te bekennen. “Het is heel moeilijk te zien, maar het lijkt wel alsof er een witte streep boven het nest uitsteekt. Misschien ligt hij nog dood op het nest.”

Op een mogelijke doodsoorzaak mogen we Koene niet vastpinnen. “Dat hoeft niet door storm Poly te komen, het kan ook zijn dat het jong te veel brood (dat schadelijk is voor ooievaars) heeft gekregen, of iets anders kan ook.”

Dan de buren. Op de Schapenweide, waar Manke Nelis ondanks een chronisch ontstoken knie al meer dan tien jaar op rij met succes broedt, sloeg het noodlot dit jaar ook toe. Op 12 juli gebeurde daar iets mysterieus. “Iets voor voor zes uur ’s avonds maakte een fotograaf op afstand foto’s van het drietal op het nest,” vertelt Koene. “Toen hij even omliep om het nest vanuit een andere hoek te fotograferen, zag hij dat het nest ineens leeg was. In die paar minuten zijn drie ooievaars verdwenen.”

Nog niet vliegklaar

Een theorie is nu dat er mensen in de wei zijn geweest, wat nadrukkelijk niet de bedoeling is, en dat de rust dusdanig verstoord is dat de ooievaars naar beneden zijn gesprongen. Ze waren nog nét niet vliegklaar en dan kan het dus vervelend aflopen.

Toch wist een van de jongen een paar uur later op eigen kracht naar het nest te vliegen. Het andere jong presteerde de volgende dag onder begeleiding van zijn ouders hetzelfde. “Maar die derde hebben we nooit meer gezien,” zegt Koene.

Omdat Koene graag wilde weten of er meer slachtoffers onder de ooievaars zijn gevallen na de heftige storm, is hij ook poolshoogte gaan nemen aan de Lutkemeerweg in Nieuw-West, waar vier koppels met in totaal zeven kuikens op de schoorstenen van een oude school zitten. “Daar leek alles in orde.”

Inmiddels zijn van alle nesten in de stad de ooievaarsjongen aan het vliegen, zegt Koene, maar dat wil niet zeggen dat ze nu veilig zijn. “Ze doen dingen die ervaren ooievaars niet doen. Dan knallen ze bijvoorbeeld tegen een gebouw aan, omdat ze denken dat ze het nèt kunnen halen. Een volwassen ooievaar weet: hier heb je valwinden – niet doen. Vergelijk het maar met een zeventienjarige die net een rijbewijs heeft. Dat gaat ook niet altijd goed.”