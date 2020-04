Twee verdachten van carjacking gearresteerd in Oost

Beeld ANP

Rond middernacht werd een 24-jarige bestuurder van een auto onder schot uit zijn auto gedwongen op de Eerste Oosterparkstraat. De twee verdachten gingen er vervolgens vandoor in de auto.

Vlak daarna zag de politie de gestolen auto rijden op de Weesperzijde. De twee verdachten van 20 en 29 jaar sprongen uit de auto en probeerden te voet te vluchten. Daarop losten de agenten een aantal waarschuwingsschoten en konden de mannen worden gearresteerd.

Het slachtoffer van de carjacking is niet gewond geraakt. De auto is door de recherche in beslag genomen voor onderzoek.