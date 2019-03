Twee verdachten opgepakt na overvallen avondwinkel La Nuit

De overvallen vonden plaats in oktober en november. De eerste werd gepleegd op een slijterij aan het Buikslotermeerplein. Een man bedreigde die ochtend een medewerker van de winkel met een kapmes. Na een greep in de kassalade vluchtte de overvaller in de richting van Het Hoogt.



Op 31 oktober werd avondwinkel La Nuit op de Waddenweg overvallen. Een verdachte bedreigde de winkelmedewerker met eenzelfde soort kapmes.



La Nuit was in de nacht van 5 op 6 november opnieuw doelwit. Twee overvallers betraden de avondwinkel net na enen, gewapend met slagersmessen.



Verwondingen

Toen de 55-jarige mannelijke winkelmedewerker ze probeerde te verjagen raakte hij gewond aan zijn lies en bovenbeen. Zijn 51-jarige vrouw liep verwondingen op in haar borst, arm en gezicht.



De twee verdachten zitten in beperking, wat inhoudt dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat. Over de identiteit van de mannen is de politie daarom vooralsnog terughoudend.



In 2018 werd La Nuit maar liefst drie keer overvallen. Ook in voorgaande jaren was de zaak vaak het mikpunt van overvallers. De vorige eigenaar van de winkel is in 2007 tijdens een beroving doodgeschoten.



Niet klein te krijgen

Ondanks die geschiedenis hebben de medewerkers de confrontatie met overvallers nooit geschuwd. Nog geen jaar geleden haalde eigenaar Iftikhar Ahmad Butt het nieuws omdat hij een gewapende overvaller eigenhandig zijn zaak uit wist te werken. Toen de overvaller een pistool trok gooide hij een rek met kattenvoer over hem heen. Daarna ging hij hem te lijf.



