Twee verdachten in zaak-Van Dam 2 weken vast

De mannen zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten de komende twee weken vast.



Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn de verdachten 17 en 21 jaar oud en komen ze uit Amsterdam. Ze zijn woensdag aangehouden op verdenking van diefstal met geweld op de Apollolaan in Amsterdam, de dag dat René van Dam werd overvallen bij het Hilton Hotel.



Uit privacy-overwegingen geeft justitie niet de volledige identiteit prijs van het slachtoffer. De woordvoerder zegt dat het slachtoffer een 62-jarige man uit Amsterdam is.



De verdachten zitten in volledige beperking. Dat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Nicolette van Dam gaf vrijdag een verklaring uit over de brute straatroof.



Kaken en gebit

"Afgelopen woensdag is mijn vader op klaarlichte dag door meerdere daders op brute en zeer gewelddadige wijze beroofd. Hij heeft daarbij zwaar lichamelijk letsel opgelopen", zegt Nicolette. "Wij zijn er als familie kapot van en hopen op een spoedig en volledig herstel. Gelukkig is mijn vader in de beste handen."



René van Dam is een bekende slager in de chique Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid. Volgens De Telegraaf is hij gewond geraakt aan zijn kaken en gebit en zou hij vrijdag aan zijn gezicht worden geopereerd.



Nicolette: "We blijven positief en daarnaast staat de politie Amsterdam ons erg goed bij. In het belang van het onderzoek kunnen wij geen verdere uitspraken doen."