Twee verdachten aangehouden voor overval op Ajacied Dusan Tadic

Dusan Tadic. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Rechercheurs hebben de verdachten aan kunnen houden door gebruik te maken van videomateriaal uit de omgeving, schrijft de politie in een persbericht. Afgelopen vrijdag werd de 26-jarige verdachte aangehouden op het Waterlandplein in Noord. Maandagochtend kon de 19-jarige verdachte worden aangehouden op IJburg. Tadic is op de hoogte gesteld van de aanhoudingen.

De Ajaxspeler raakte destijds bij de gewelddadige poging tot overval lichtgewond. Hij had net zijn auto geparkeerd in de buurt van zijn woning in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid toen hij twee mannen zag staan. Beiden droegen helmen en donkere kleding. De voetballer was volgens de politie ‘zeer alert’ en besloot het direct op een rennen te zetten.

Geen buit

Na een achtervolging ontstond een worsteling tussen Tadic en de twee verdachten. De voetballer verzette zich en wist te ontkomen door het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in te rennen, waarop de politie werd gealarmeerd.

Bij de overval wisten de twee verdachten geen buit te maken. Waar de overvallers het op voorzien hadden, is nog onduidelijk. Er is een vermoeden dat het om een horloge van de voetballer ging, al sloot de politie destijds ook niet uit dat de overvallers van plan waren om Tadic’ woning binnen te gaan.

In 2018 stond Tadic, samen met Siem de Jong en Steven Bergwijn, al eens op de radar van een Rolexbende. Op Instagram poseert de voetballer regelmatig met dure horloges.

In 2020 eiste justitie zes jaar cel tegen een 18-jarige man en celstraffen tot zeven jaar tegen drie andere verdachten van die bende. Andere slachtoffers die wel van hun dure horloge werden beroofd, met veel geweld, waren onder anderen Robert Moszkowicz en Estelle Cruijff.

Een Rolex is al jaren een populaire roversbuit. “Niemand heeft meer contant geld in huis of op zak. Het heeft voor criminelen geen zin een bank of een tankstation te beroven, mensen met horloges wel,” vertelde een Amsterdamse horlogehandelaar al eens aan Het Parool. Begin juli kreeg een gast van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat een pistool op het hoofd vanwege zijn dure horloge. Horlogeliefhebbers zeiden daarop steeds vaker hun dure horloge thuis te laten als ze op pad gaan.