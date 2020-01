Twee verdachten aangehouden voor moord op 17-jarige stagiair Wittenburg

Nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen lopen tijdens een herdenkingsbijeenkomst in een stille tocht van de Oosterkerk naar het buurthuis op Wittenburg, waar Mohamed Bouchikhi werd doodgeschoten. Beeld ANP

Het gaat om de 26-jarige Emylio ‘Millie’ G. uit Amsterdam-Zuidoost, die al eerder werd aangehouden in deze zaak, en een vrouw van 26 uit Zwanenburg. Emylio G. werd eerder vrijgelaten, maar afgelopen maandag opnieuw in zijn cel aangehouden na intensief onderzoek. De recherche vermoedt dat hij de schutter is.

G. zit al vast voor een andere zaak. Justitie eiste half januari 18 jaar tegen hem voor een poging tot liquidatie en een tweede schietpartij begin 2018 in Holendrecht, plus een mishandeling op het Leidseplein. Hij maakt volgens de aanklagers deel uit van ‘de criminele wereld’ in Zuidoost waardoor grof geweld ‘een plaag vormt’ in het stadsdeel. G. geeft toe dat hij ‘in crime doet’, maar ontkent het schieten.

De vrouw uit Zwanenburg werd ook maandag aangehouden. Zij is eerder deze week heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Buurthuis

De 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi werd op 26 januari 2018 doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg. Hij werd per ongeluk onder vuur genomen en overleed aan zijn verwondingen. Bij de schietpartij raakten twee anderen gewond, onder wie de toen negentienjarige Gianni L.. Hij was vermoedelijk het doelwit van de schutters.

De dood van Bouchikhi had grote impact op de wijkbewoners. Honderden mensen liepen daags na zijn dood mee in een stille tocht. Ze waren geschokt, ook omdat de kogelregen zich had voorgedaan in een buurthuis voor de ogen van veel kinderen. Gianni L. was een paar maanden eerder ook al doelwit van een schietpartij in dezelfde wijk.

Ook een stagiaire van twintig raakte gewond. Het OM heeft een beloning uitgeloofd van 25.000 euro in deze zaak.