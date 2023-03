Twee verdachten aangehouden voor gewapende overval op IJburg

Beeld Joris van Gennip

De politie schrijft in een persbericht dat de twee verdachten rond 20.30 uur aanbelden in kleding van een bezorgdienst. Nadat het slachtoffer had opengedaan, renden de twee mannen de woning binnen. Het slachtoffer verzette zich daarbij en raakte lichtgewond. Na de worsteling verlieten de mannen de woning zonder buit.

Nadat melding was gedaan van de overval, zagen agenten op de IJburglaan even later twee mannen die voldeden aan het signalement van de verdachten en hielden de twee aan. Bij een van hen werd een wapen aangetroffen.

De twee zitten maandag nog vast en worden later verhoord door de recherche.

