Twee verdachten aangehouden in zaak oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui

De politie doet onderzoek op de plek waar Yassine Abdellaoui werd neergeschoten. Beeld ANP

Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer en een man (22) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Over hun identiteit en hun mogelijke rol bij het schietincident kan de politie in belang van het onderzoek op dit moment niets zeggen.

Getuigen hoorden op woensdag 6 februari vorig jaar rond 23.30 uur meerdere knallen op de George Sliekerkade op IJburg, waarna ze een man schreeuwend op straat zagen liggen. Twee nog onbekende mannen vluchtten op een scooter door de Maria Austriastraat in de richting van het winkelcentrum.

‘Niet doelwit’

De politie liet later weten geen aanleiding te hebben om aan te nemen dat Abdellaoui betrokken was bij een conflict. “Een van de scenario’s is dat iemand anders het doelwit was,” aldus de zegsvrouw. De oud-voetballer zei eerder tegen EenVandaag dat hij vermoedelijk niet het beoogde doelwit was. Hij denkt dat de kogels bedoeld waren voor zijn zwager, aangezien hij werd neergeschoten voor het huis van zijn zus, van wie hij de auto had geleend.

De in Den Bosch geboren Abdellaoui speelde als aanvaller voor Willem II, NAC Breda, het Spaanse Rayo Vallecano, NEC en De Graafschap.

Nadien raakte hij verwikkeld in een slepende strafzaak over het witwassen van 2,3 miljoen euro en de heling van 38.000 dollar uit xtc-handel. Hij werd verdacht samen met ex-profvoetballer Geoffrey Prommayon.

Schadevergoeding

In die zaak werd Abdellaoui na 11 jaar vrijgesproken door het gerechtshof. Hij hoopte op miljoenen aan schadevergoeding, maar kreeg alleen 8.000 euro voor de tijd dat hij vast had gezeten (46 dagen in voorarrest).

In 2015 ging hij in hongerstaking om meer geld af te dwingen, maar inmiddels lopen daarover geen procedures meer.

Abdellaoui was destijds bezig trainersdiploma’s te halen en was enige tijd assistent-trainer bij Willem II onder 17.