Twee verdachten aangehouden in onderzoek liquidatie Maynard

Beeld ANP

Het gaat om een 22-jarige Amsterdammer, die dinsdag is aangehouden in Amsterdam. In zijn woning trof de politie een vuurwapen aan. Ook heeft de politie donderdag een 28-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte.

Kelvin Maynard werd op 18 september 2019 doodgeschoten in een auto die daarna op de Langbroekdreef tegen brandweerkazerne Anton botste. Hulpdiensten hebben hem geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Binnen het criminele milieu doen verhalen de ronde over een hoog opgelopen ruzie binnen de groep rond Maynard en Feller - die twee weken eerder op Curaçao werd geliquideerd - die een miljoenenpartij cocaïne zou hebben gestolen.

De recherche ziet inderdaad aanwijzigingen dat Maynard betrokken was bij drugshandel en onderzoekt ook het scenario over de diefstal. Er wordt ook rekening gehouden met andere mogelijkheden.

Vorige week had de politie al een verdachte aangehouden in het onderzoek, maar die is kort daarna weer vrijgelaten.