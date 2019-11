Twee verdachten aangehouden in onderzoek Derk Wiersum

De Volkswagen Transporter, gevonden in een parkeergarage bij Hoptille in Zuidoost. Beeld Opsporing Verzocht

Dat meldt de politie dinsdag. De recherche presenteerde in de vorige uitzending van het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht de resultaten van wekenlang onderzoek naar de liquidatie van Derk Wiersum. Er werden onder meer bewakingsbeelden getoond waarop te zien is dat de woonomgeving van de advocaat in de gaten werd gehouden.

Daarbij werden gestolen auto’s gebruikt, waaronder een grijze Volkswagen Transporter, gestolen in het Limburgse Brunssum op 4 of 5 september. De opvallende invalidenbus met geblindeerde achterruiten is op 23 september in de parkeergarage bij Hoptille in Zuidoost aangetroffen met een lekke band – vijf dagen na de moord.

Ook dat busje was, op 16 september, twee dagen voor de moord, bij Wiersums huis geweest, zodat de daders hem konden observeren. Waarschijnlijk hadden de daders deze bus willen gebruiken voor de liquidatie, maar een lekke band verhinderde dat.

In vrijheid

De twee mannen die zijn aangehouden op verdenking van heling van een van de betrokken, gestolen voertuigen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld, aldus de Amsterdamse politie. ‘Het onderzoek is nog steeds in volle gang.’

Op 1 oktober werd een eerste verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de advocaat. Deze man zit nog vast.

Wiersum was één van de advocaten van kroongetuige Nabil B., die de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi van een lange reeks liquidaties en moordplannen had beschuldigd. De recherche gaat ervan uit dat Taghi de opdracht voor de moord op Wiersum heeft gegeven, zoals hij eerder al Nabils onschuldige broer Reduan zou hebben laten doodschieten in diens bedrijf in Amsterdam-Noord – zes dagen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd door justitie.

Wiersum werd 44 jaar. Hij laat een weduwe en twee schoolgaande kinderen na.