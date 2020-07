Twee van de drie vrienden van doodgeschoten Miriondy Leuteria komen vrij

Justitie laat deze week twee verdachten vrij van betrokkenheid bij de mislukte hasjdeal waarbij de 19-jarige Miriondy Leuteria uit Amsterdam-Zuidoost op 13 juli is doodgeschoten in Hoofddorp. De aanklager wil alleen Waylon P. (20) in de cel houden.