Twee types ‘doorgroeiers’ in de misdaad: ‘Misschien moeten we juist letten op jongens die we niet zien’

Jonge criminelen die stappen maken in de zware misdaad bezorgen politie en justitie hoofdbrekens. Juist als ze zich lijken te gedragen, is het tijd om op te letten, blijkt uit Amsterdams politieonderzoek. ‘Opeens worden ze niet meer gesignaleerd aan viptafels of in dure auto’s.’

“Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven,” stelde minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in april vorig jaar. “Ze vragen middelbare scholieren om met hun scooter iemand weg te brengen en op te pikken. Op een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een liquidatie.”

Dat beeld van nietsontziende criminelen die jonge kinderen ronselen kwam tegelijk met het nieuws dat het kabinet 82 miljoen euro uittrekt om het rekruteren van kinderen door drugscriminelen te stoppen. De werkelijkheid is, zoals wel vaker, een stuk minder zwart-wit.

Opkijken tegen grote jongens

“Het gaat vooral om wie ze al kennen,” zegt Valérie Peeck, onderzoeker van de Amsterdamse politie. “De buurt, hun vrienden. Soms komen ze uit criminele families. En er zijn ook jongeren die zichzelf aanbieden omdat ze opkijken tegen grote jongens.”

Recent deed Peeck met Christel van Sambeek en Zora Witteveen in opdracht van de Amsterdamse politie onderzoek naar zogenoemde ‘doorgroeiers’ in de drugsgerelateerde criminaliteit. Daarmee worden jongeren van 12 tot 23 jaar bedoeld die zich bezighouden met geweldsmisdrijven en georganiseerde drugshandel. Voor het onderzoek werd, naast een literatuurstudie, gesproken met 25 professionals van politie, gemeente, jeugdzorg en justitie die werken met deze jongeren.

Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen. Peeck: “We wilden weten waar we het over hebben. Wie zijn het nou? En hoe groeien ze door? En, niet onbelangrijk, wat kunnen we ermee?”

Multiplegers

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is niet eenduidig, erkennen de onderzoekers. Er zijn wel een aantal klassieke indicatoren: armoede, opgroeien in een probleemgezin, het ontbreken van een vader, een gekoesterd wantrouwen in de overheid en een criminele omgeving. Het zijn overwegend jongens.

Wat ook opvalt is dat het zogenoemde ‘multiplegers’ zijn. “Ze zijn geïnteresseerd om alles te doen. Als het maar geld oplevert,” aldus de onderzoekers. “Of het nou digitale fraude, een overval of het beschieten van een woning is, dat maakt niet uit. Drugs worden gezien als de makkelijkste manier om veel geld te verdienen zonder je handen vuil te maken. Dus ze dromen van een carrière in de drugs.”

Beïnvloedbaar en impulsief

Grosso modo vallen twee types doorgroeier te definiëren: de uitvoerende en de strategische doorgroeier. Beide types hebben eigen kenmerken. Zo is de uitvoerende doorgroeier veelal beïnvloedbaar en impulsief, heeft zijn emoties moeilijk onder controle en is een volgend type. Hoewel hij betrokken raakt bij steeds ernstigere delicten, zal hij niet snel een leidersrol vervullen en hooguit blijven hangen tegen het glazen plafond van de onderwereld.

Het tweede type, de strategische doorgroeier, is een zware crimineel in de dop. Hoewel het een kleine groep is, baart deze groep de meeste zorgen. Ze worden gekenmerkt door gewetenloze hardheid. Ze kunnen charmant en innemend zijn, maar ook manipulatief. Het zijn netwerkers die sociaal slim zijn. “Het zijn jongens die bij ons bekendstaan als supervijandig ten aanzien van het gezag, maar ze verlenen dan opeens op straat hun medewerking aan de politie en sporen ook hun vrienden aan om zich te gedragen,” zegt Peeck.

Het onder de radar duiken gebeurt niet alleen in gedrag, bleek uit de gesprekken. Beginnende doorgroeiers zijn te herkennen aan dure kleren en sieraden. Daar pronken ze mee, maar als ze wat ouder worden verandert hun gedrag. “Waar ze eerst dure kleren droegen, doen ze dat bijvoorbeeld ineens niet meer. Ze worden niet meer gesignaleerd aan viptafels of met dure auto’s. Ze betalen hun openstaande boetes en verblijven opeens veel in het buitenland,” zegt Van Sambeek.

Paradox

Dat levert een paradox op. Want de criminele jongere levert eigenlijk ineens geen overlast meer op en daardoor let het gezag ook minder streng op hem. Peeck: “Dat hoorden we ook tijdens gesprekken: ‘Misschien moeten we juist letten op jongens die we niet zien en ons afvragen: waar zijn ze eigenlijk en wat doen ze?’”

Het onderzoek sluit af met een aantal suggesties voor de aanpak van doorgroeiers. Daar zit een aantal open deuren bij: bewustwording, vroegtijdig signaleren en het beter monitoren van criminele jeugdgroepen.

Daarnaast wordt gepleit voor meer kennis en inzicht in de digitale wereld. Op het gebied van sociale media zijn veel professionals niet toegerust, terwijl een essentieel onderdeel van de leefwereld van jongeren zich online afspeelt. “De beelden op sociale media laten hen zien dat criminaliteit loont. Rappers met een duidelijke criminele achtergrond, zoals JoeyAK, zijn populair en hebben talloze volgers.” Maar ook de kennis over de wijze waarop jongeren via sociale media met elkaar communiceren is niet altijd aanwezig.

Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het rapport ademt de constatering dat een belangrijk onderdeel van het voorkomen van doorgroeien in de misdaad hem zit in elementaire zaken als armoedebestrijding, hulpverlening aan kwetsbare gezinnen en verbetering van jeugdzorg. “We kijken minder naar elkaar om,” stelt een geïnterviewde psychotherapeut over zorg die de afgelopen jaren door de overheid is wegbezuinigd. ‘Het solidariteitsprincipe is minder aanwezig. De maatschappij is meer verhard en gepolariseerd.”