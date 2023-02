Twee ton boete geëist tegen Hanos na dodelijk ongeval: ‘Mijn leven bestaat nu uit antidepressie- en slaappillen’

Beeld Franke Jong/ANP

Ze stonden een praatje te maken, de twee medewerkers van groothandel Hanos, op het terrein waar chauffeurs hun vrachtwagens inladen op de Spaklerweg. Het tweetal had niet door dat er een achteruitrijdende vrachtwagen met 18 kilometer per uur op ze afkwam.

De chauffeur van die vrachtwagen merkte zijn twee collega’s ook niet op, die 22 juni 2020. Hij had alleen zijn spiegels, de achteruitkijkcamera was vies. Toen omstanders begonnen te schreeuwen hoorde hij dat niet, zijn raampje was dicht.

Pas toen een van de lichamen waar hij overheen was gereden aan de voorkant van zijn voertuig weer tevoorschijn kwam, had hij door wat hij had aangericht.

Een van de twee werknemers, een 45-jarige man, overleefde het ongeluk niet. Zijn 37-jarige collega werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen kreeg door de rechter een taakstraf opgelegd voor zijn roekeloze rijgedrag en zijn rijbewijs werd afgepakt.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Donderdag moest groothandel Hanos voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie draagt het bedrijf eveneens schuld aan de dood van de medewerker, aangezien het terrein waarop het fatale ongeluk gebeurde erg onveilig was. De officier van justitie eist een boete van 200.000 euro.

Gele hesjes

Het OM noemt een waslijst op van zaken waarbij de Arbowet zou zijn overtreden. Zo droegen werknemers geen opvallende kleding, was er geen voetgangersstrook op het terrein en werden werknemers niet ingelicht over de risico’s van het werken met vrachtwagens. Hanos erkende niet dat er een sprake was van een ‘aanrijdgevaar’, aldus de officier.

Hanos geeft de gebreken toe. Aan al deze punten is inmiddels dan ook wat gedaan, benadrukt de vestigingsdirecteur. Werknemers dragen nu gele hesjes en lopen op een aparte strook. Er is ruimte gemaakt voor chauffeurs om te keren zodat ze niet meer achteruit hoeven te rijden. Borden en drempels moeten ervoor zorgen dat er voortaan stapvoets wordt gereden.

Feit blijft dat de put gedempt is nadat het kalf verdronken is. De groothandel wil schuld of verantwoordelijkheid dan ook niet wegwuiven, zegt de advocaat. Wel wijst hij erop dat Hanos zich eerder niet bewust was van de onveilige situatie, en er dus geen sprake was van opzet. In het 45-jarige bestaan van de groothandel was nog nooit eerder zoiets gebeurd.

De advocaat vindt de geëiste boete erg hoog, aangezien de officier bij de vaststelling van het bedrag heeft gekeken naar de laatste jaaromzet van de groep waar Hanos onder valt – 938 miljoen – en niet naar de bescheidener financiën van de groothandel zelf.

‘Onzeker, verdrietig, pijnlijk en eenzaam’

Ondertussen werkt het ongeluk door op de slachtoffers en nabestaanden. Met de weduwe van de overleden chauffeur gaat het niet goed, vertelt haar broer, die namens de nabestaanden aanwezig is. Ze is ‘elke dag aan het huilen’ en komt bovendien niet meer rond. Ook haar twee kinderen, inmiddels 8 en 13 jaar oud, hebben het volgens hun oom nog altijd heel lastig met het overlijden van hun vader.

De werknemer die het ongeluk ternauwernood overleefde, beschrijft zijn leven na het ongeluk in een brief aan de rechtbank als ‘onzeker, verdrietig, pijnlijk en eenzaam’. Bij hem is een posttraumatische stressstoornis (PTSS) geconstateerd. Hij schrijft dat hij niet meer kan genieten van het leven, dat nu uit ‘antidepressie- en slaappillen’ bestaat.

De zaak kent overwegend verliezers, is de teneur in de rechtszaal. Ook de chauffeur van de vrachtwagen moet het fatale ongeluk voor de rest van zijn leven met zich meedragen, wordt opgemerkt. En de vestigingsdirecteur, die destijds halsoverkop van zijn vakantie in Zuid-Frankrijk terugreed toen hij hoorde wat er was gebeurd, draagt het ongeluk naar eigen zeggen elke dag met zich mee.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

