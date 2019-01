Twee toeristen onwel door giftig gas uit hostel

Het incident gebeurde in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 oktober vorig jaar, in een woning in de Krelis Louwenstraat.



Al snel ontstond het vermoeden dat het gebruik van een bestrijdingsmiddel in het hostel onder de woning een paar dagen eerder de oorzaak was.



Daarop werden het hostel en omliggende woningen ontruimd. Na onderzoek bleek het bestrijdingsmiddel inderdaad de oorzaak. Het hostel en ook een aantal woningen werden schoongemaakt en gelucht. De twee onwel geworden toeristen, afkomstig uit Duitsland, konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.



Dodelijk

Het bewuste bestrijdingsmiddel is legaal in Nederland, maar het middel mag alleen gebruikt worden door professionals die een geldig bewijs van vakbekwaamheid hebben. Het gas dat van het bestrijdingsmiddel afkomt, is namelijk zeer giftig en kan zelfs dodelijk zijn.



De politie wil daarom weten wie verantwoordelijk is voor het gebruik van het middel in het hostel. Ook na onderzoek is dat namelijk nog niet duidelijk.



De politie is ook op zoek naar getuigen die rond 9 oktober iets opvallends hebben gezien in de omgeving van het hostel. Dan gaat het bijvoorbeeld om werklui, busjes of opruimwerkzaamheden.