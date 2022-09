Twee toeristen mishandeld in Centrum en met brommer overreden

Wanneer twee toeristen een aantal jongens een scooter zien vernielen, spreken ze de groep aan en veranderen vervolgens zelf in het doelwit van geweld. Ze worden geslagen, aangereden en zelfs overreden met een scooter. De onbekende verdachten zijn kort daarna op beeld vastgelegd. pic.twitter.com/8GiQOdWFlI — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 9 september 2022

De twee lopen iets na 04.00 uur op de Weteringschans als zij vier jongens een scooter zien vernielen met onder andere een verkeersbord, schrijft de politie op Facebook. Ze besluiten er wat van te zeggen, waarna een van hen direct bewusteloos wordt geslagen. Daarna krijgt ook het andere slachtoffer flinke klappen.

Als hij op de grond ligt, voelt hij dat een brommer tegen hem aan rijdt. Ook het andere slachtoffer voelt even later hoe hij overgereden wordt met de brommer, terwijl hij weerloos op de grond ligt.

Camera

Omstanders grijpen in, waarna de vier jongens het op een rennen zetten. Een getuige ziet de groep even later weer lopen. Ondanks dat hij geïntimideerd wordt, weet hij de groep af te schrikken.

De politie heeft geen beelden van de mishandeling zelf, maar wel van de jongens die langs een pinautomaat op de Van Baerlestraat lopen. Een van hen kijkt daarbij recht de camera in.