Twee toeristen gewond bij steekpartij op Oudekerksplein

Het Oudekerksplein in de zon. Beeld Sophie Saddington

Het steekincident vond iets na 03.00 uur plaats. Het Oudekerksplein ligt in het hart van het Wallengebied, waar het afgelopen weekend weer bijzonder druk was. Veel mensen zagen de steekpartij dan ook gebeuren. Twee omstanders haalden de politie erbij, maar tegen de tijd dat deze bij het plein aankwamen, was de dader al gevlucht. De verdachte is ook niet meer aangetroffen.

Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en hoopt aan de hand van camerabeelden uit de omgeving en verklaringen van de slachtoffers meer te weten te komen.