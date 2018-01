Twee terugkeerders uit Syrië en Irak aangehouden op Schiphol

De twee kwamen onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee met vluchten uit Turkije. Het Landelijk Parket had een internationaal aanhoudingsbevel uitgebracht waardoor de twee, afzonderlijk van elkaar, bij het oversteken van de grens van Turkije konden worden opgepakt.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reisde de vrouw twee keer uit. In 2014 zou zij langere tijd in het strijdgebied zijn verbleven. In 2015 ging zij opnieuw die kant op. Het OM vermoedt dat de man al in 2013 afreisde om deel te nemen aan de gewapende strijd.



Terrorisme

De twee terugkeerders worden verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. De man woonde voor zijn vertrek in Amsterdam en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vrouw komt uit Ede en is dinsdag door de rechter-commissaris twee weken in bewaring gesteld.



Van de naar schatting 280 uitreizigers naar Syrië of Irak zijn er voor zover bekend ongeveer vijftig teruggekeerd naar Nederland. Iedere terugkeerder wordt vervolgd. Tot eind vorig jaar werden veertien teruggekeerde mannelijke jihadisten veroordeeld. Ook werd één vrouw veroordeeld, Laura H.