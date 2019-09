Twee taxi’s in beslag genomen bij onderzoek naar illegaal taxivervoer

Een taxi staat bij het Centraal Station in Amsterdam. Beeld ANP

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie en in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport. Dinsdag werden er locaties bezocht in Heerhugowaard, Woerden en Zaandam waarbij twee taxi’s in beslag zijn genomen. Ook is de administratie van de partijen gevorderd.

De politie laat weten dat er geen arrestaties zijn verricht. De resultaten van het onderzoek volgen op een later moment.

Honderden illegale taxi’s

Eind 2018 meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport dat er honderden illegale taxi’s rondrijden in Amsterdam. Toen werden er zeker 20 malafide taxibedrijven opgespoord. Zij hebben gemiddeld 20 tot 70 taxi’s rondrijden, in sommige gevallen zelfs 100.

Door zich niet aan de regels te houden, kunnen ondernemers veel goedkoper rijden en snel rijk worden. Dit gaat onder meer ten koste van chauffeurs, die lang niet altijd goed betaald worden.