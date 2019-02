Twee Schipholmedewerkers verdacht van drugshandel

De mannen, van 33 en 44 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam, werkten vermoedelijk samen met meerdere andere verdachten op het beveiligde deel van de luchthaven. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag.



De aanhoudingen maken deel uit van een in 2017 begonnen onderzoek naar de grootschalige betrokkenheid van medewerkers van Schiphol bij de internationale drugshandel. Tijdens dit onderzoek kwamen meerdere Schipholmedewerkers, werkzaam in de bagagekelder, de catering en schoonmaak, als verdachten in beeld.



In het strafrechtelijk onderzoek kwam aan het licht dat de smokkelorganisatie koffers met heroïne en cocaïne aan boord van vliegtuigen plaatste die vertrokken vanuit luchthavens in Afrika en Zuid-Amerika. De koffers werden door medewerkers van deze luchthavens ongeregistreerd aan boord gebracht.



Catering

Bij aankomst in Nederland haalden bagagemedewerkers de koffers uit het bagagesysteem en gaven deze door aan het catering- of schoonmaakpersoneel. Vervolgens werden de koffers afgegeven aan een vrouw in Almere die in contact stond met de criminele organisatie in Afrika.



In de afgelopen periode arresteerde de Marechaussee al 12 personen waarvan er 9 op Schiphol werkten. Zij zijn op vrije voeten en zullen zich later voor een rechter moeten verantwoorden.



In eerdere onderzoeken trof de Marechaussee ruim 100 kilo aan heroïne en cocaïne aan. Ook werd bij doorzoekingen van woningen nog eens ruim 100.000 euro aan contant geld en goederen inbeslaggenomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.