Twee ringstaartmaki's geboren in Artis

De twee jongen en hun moeders maken het goed, laat dierenverzorger Ivar van den Berge weten. "Het ziet er goed uit. Allebei de moeders pakten de geboorte goed op en doen voorzichtig met de jongen."



Voor een van de moeders is het haar eerste jong. Volgens Van den Berge weegt zij alles voorzichtig af. "Je ziet dat ze denkt: wat kan ik hier allemaal mee. De ander is al eerder moeder geworden, bij haar is alles veel vertrouwder."



De kleine maki's zitten na de geboorte op de buik van hun moeder, maar gaan daar al "redelijk vlot" weer van af. "Ze beginnen al na een week tot twee weken van hun moeder los te krabbelen," zegt de dierenverzorger. "Om de moeder heen, dat wel. Zodat ze snel terug op de buik kunnen als ze dat willen."



Madagaskar

De geboorte van een ringstaartmaki vindt in de natuurlijke omgeving, in Madagaskar, vaak plaats in de periode waarin het meeste voedsel te vinden is. Net na de zomer, in augustus of september. Doordat de maki's daar in Artis geen rekening mee hoeven te houden, hebben de twee moeders net als vorig jaar in april hun jongen gekregen.



In Madagaskar leeft de ringstaartmaki in de bossen, waar hij 's ochtends graag de zon opzoekt. Vervolgens gaat hij op zoek naar voedsel - het dier eet het liefst fruit, bloemen en bladeren - totdat hij 's middags weer even rust neemt als de temperatuur het hoogst is.