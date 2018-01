Twee raadsleden keren zich tegen college Landsmeer

Dat wil zeggen: de raadsleden André La Fontaine en Debby van Damme die gisteren als enigen aanwezig waren op een door hen uitgeschreven ingelaste raadsvergadering.



De vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis duurde twintig minuten, waarin een motie van wantrouwen tegen het voltallige college werd ingediend en met algemene stemmen werd aangenomen.



Volgens La Fontaine is de vergadering rechtsgeldig. De gemeente spreekt dit tegen: alleen een burgemeester kan een raadsvergadering uitschrijven.



'Een stunt'

Aanleiding voor de extra vergadering was de wens van La Fontaine en Van Damme om de bestuurlijke toekomst van de gemeente aan de orde te stellen. Landsmeer onderzoekt de mogelijkheden van samenwerking en fusie met de buurgemeenten Edam-Volendam en Waterland. La Fontaine en Van Damme hebben een voorkeur voor Amsterdam.



De extra raadsvergadering kwam een dag voor het afscheid van burgemeester Nienhuis van de gemeente. Zij begint woensdag als burgemeester in Heemstede. Nienhuis spreekt van een stunt en een trap na. "Kennelijk gunde men mij geen afscheid zonder gedoe. Maar deze mensen realiseren zich niet hoeveel schade ze het imago van het bestuur in Landsmeer berokkenen."



Huisvredebreuk

De motie van wantrouwen heeft geen betekenis, zegt Nienhuis. "Er is gevraagd om een raadsvergadering, maar dat verzoek is door mij afgewezen, keurig volgens de spelregels die daar voor gelden."



Dat de twee maandagavond twintig minuten lang in het gemeentehuis hebben kunnen vergaderen, noemt de scheidend burgemeester een keuze uit twee kwaden. Nienhuis: "De bode heeft hen verzocht de raadszaal te verlaten, maar dat weigerden ze. Als we de politie hadden laten ingrijpen wegens huisvredebreuk, was het een spektakel geworden. Dat wilden we ook niet."



Vanaf vandaag fungeert de Amsterdamse oud-bestuurder Anne Lize van der Stoel als waarnemend burgemeester in Landsmeer.