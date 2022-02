Twee overvallers aangehouden dankzij Find my iPhone

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer liep vanaf de tramhalte op het Dijkgraafplein richting de Akerwateringstraat toen ze stevig werd vastgepakt door een man. Een tweede man pakte daarop haar rugzak en telefoon, waarna het tweetal ervandoor ging. Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de overval.

De politie peilde vervolgens de smartphone van de vrouw uit via de app ‘Find my iPhone’ en al gauw werd er contact gemaakt met de telefoon op de hoek van de Maroastraat en de Etnastraat. Toegesnelde agenten konden daar twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats aanhouden. In hun nabijheid werden ook de gestolen spullen aangetroffen.