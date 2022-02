Twee nieuwe verdachten aangehouden in supermarktincident Glennis Grace

Zangeres Glennis Grace (midden) verlaat samen met haar 15-jarige zoon (rechts) en advocaat Tom Gijsberts het politiebureau. Beeld ANP

De verdachten werden op dinsdag en woensdag aangehouden en zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld door de officier van justitie. Ze blijven nog wel verdachten van openlijke geweldpleging tegen en ‘mishandeling met voorbedachten rade in vereniging’ van supermarktmedewerkers. Ook hebben de verdachten een zogeheten gedragsaanwijzing opgelegd gekregen van de officier van justitie. Dit houdt in dat zij niet in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat of in de omgeving mogen komen. Ook mogen zij geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.

Vorige week zaterdag werd Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de supermarkt. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij. Inmiddels is er aangifte tegen Grace gedaan om haar betrokkenheid.

De drie werden aangehouden en na drie dagen weer vrijgelaten. Ze worden eveneens verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Glennis en haar advocaat stelden dat ze niks strafbaars heeft gedaan; ze zou alleen iemand hebben geduwd in een poging het gevecht, waaraan zij niet zou hebben meegedaan, juist te stoppen.