Twee nieuwe musea en een stadspodium op het Buikslotermeerplein

Het Buikslotermeerplein moet het ‘culturele centrum van Noord’ worden. Beeld Marc Driessen

Het Museum of Our Food is een ‘zintuigelijk museum’ en gaat over eten, eetculturen, kunst, geschiedenis en wetenschap. In het Museum of Dance Music ligt de focus op nachtcultuur en elektronische muziek. Het Stadspodium Noord is een theatergezelschap gericht op taal, schrijvers en het spoken word.

Wanneer de culturele instellingen er precies komen is nog niet duidelijk. De gemeente laat weten dat de nieuwe organisaties eerst gaan onderzoeken waar buurtbewoners behoefte aan hebben.

De gemeente houdt nog wel een slag om de arm. Voor de kavel bij het winkelcentrum is de gemeente van plan om een intentieovereenkomst aan te gaan met de drie organisaties, die in dat geval zelf zullen investeren in het gebouw.

Stadspodium Noord begint volgens de gemeente dit jaar wel al met proefdraaien: er worden kleine buurtprojecten op het gebied van schrijven, toneel en theater georganiseerd.