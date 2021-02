Twee nieuwe arrestaties dodelijke schietpartij parkeergarage Zuidoost

Beeld ANP

Eerder werden al drie verdachten aangehouden. Twee daarvan, een 18- en 20-jarige Amsterdammer, zijn inmiddels vrijgelaten. Hun rol wordt nader onderzocht, meldt de politie donderdag. De derde verdachte die werd opgepakt is een Amsterdammer van 16 jaar.

Bij de schietpartij ‘s middags om 16.00 uur, werd een 19-jarige man neergeschoten, Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen, en daarna in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden.

De recherche is nog op zoek naar andere verdachten en sluit meer aanhoudingen niet uit. Verder is de politie nog steeds op zoek naar getuigen die wellicht iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt.