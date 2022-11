Twee Nederlanders vast in verband met explosie in Antwerpen

Beeld Joris van Gennip

De mannen zaten volgens Antwerpse parket in een auto met Nederlands kenteken die wegreed na de ontploffing.

Volgens het Antwerpse parket gooide iemand een explosief naar een woning in de Pieter van Passenstraat. De voordeur van de woning werd door de explosie vernield. Ook geparkeerde auto’s en het raam van de naastgelegen woning raakten beschadigd.

Onderzocht wordt of er een verband is met het drugsmilieu. In Antwerpen is al een tijdje een drugsoorlog gaande waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn.

Het was de tweede keer in korte tijd dat er een explosief afging in de Van Passenstraat. Afgelopen weekend werd het huis van een bejaarde vrouw getroffen. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was die aanslag een vergissing. Omwonenden hadden die nacht een verdacht voertuig opgemerkt met een Nederlands kenteken. Dat voertuig zou na de explosie met gedoofde lichten zijn weggereden, meldt de Vlaamse omroep VRT.

Na deze aanslag plaatste de politie een camera recht tegenover de woning die nu is getroffen. Mede door de beelden die woensdagnacht zijn gemaakt, konden de twee verdachten korte tijd na de aanslag worden aangehouden. België zal vragen om hun overlevering. De Vlaamse omroep VRT had aanvankelijk gemeld dat er in verband met de explosie van woensdagnacht iemand was opgepakt in Amsterdam.