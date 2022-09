Twee minderjarigen gewond bij steekpartijen in Amsterdam-West en -Oost

Beeld Joris van Gennip

Rond 17.15 uur kregen hulpdiensten melding van een steekpartij op het Balboaplein. Een politiewoordvoerder zegt dat het slachtoffer daar ruziënde jongeren uit elkaar probeerde te halen, maar daarna zelf met een mes werd gestoken.

De jongen is op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan. De politie heeft voor die steekpartij nog niemand aangehouden.

Ongeveer twee uur later was het raak op het Iepenplein. Daar werd bij politie iets voor 18.30 uur alarm geslagen over een steekpartij. Dat slachtoffer is door ambulancepersoneel aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis. In de buurt hebben agenten een verdachte kunnen aanhouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.