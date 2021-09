Twee mannen veroordeeld voor mislukte plofkraak in West

De ravage na de mislukte plofkraak op de Overtoom. Beeld ANP

Op beelden van de plofkraak, die door buurtbewoners werden gemaakt, was te zien hoe de twee mannen eerst de gevel van een avondwinkel eruit bliezen en daarna een in de winkel gelegen pinautomaat. Ze moesten echter zonder buit vertrekken en werden in de buurt door gealarmeerde agenten aangehouden. Bij de plofkraak vielen geen gewonden, de avondwinkel liep wel grote schade op.

Volgens de officier van justitie namen de twee mannen ook grote risico's met het laten ontploffen van explosieven in het centrum van Amsterdam en hadden daardoor toevallige passanten zwaar letsel kunnen oplopen. De rechtbank ging daar niet in mee. Door de ‘bijzondere omstandigheden’ van een avondklok die er die nacht gold, waren er namelijk weinig mensen op straat.

Beide mannen waren al bekend bij justitie voor vermogensdelicten die zij eerder gepleegd hadden. Zij moeten zich daarom ook verplicht laten behandelen.