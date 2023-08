Twee mannen overvallen winkel in Diemen en slaan op de vlucht

De mannen zijn na de overval gevlucht op een scooter. Beeld Joris van Gennip

Of er buit is gemaakt, laat de politie in het midden. De twee mannen, de een gehuld in een donkere jas en de ander met een grijze helm, vluchtten na de overval op een witte Vespa.

“Het onderzoek naar wat er verder is gebeurd loopt nog, dinsdag komen we met een aanvullende verklaring,” reageert een politiewoordvoerder. Volgens AT5 is er gedreigd met een vuurwapen.

“Daar gaan we op dit moment niet op in. We moeten eerst even met andere betrokkenen praten over wat er precies is gebeurd.” De politie roept mensen die iets hebben gezien op zich te melden.