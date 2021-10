Twee mannen overvallen hotel in West en gaan er met buit vandoor

Beeld anp

Rond 02.00 uur kwam een volledig in het zwart geklede man het hotel binnen en bedreigde aanwezige medewerkers met een vuurwapen, schrijft de politie in een persbericht. Nadat hem buit was overhandigd, ging hij er samen met een ander persoon vandoor op een scooter in de richting van de Nachtwachtlaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van de daders.

Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. De recherche vraagt getuigen van de overval zich te melden.