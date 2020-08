Twee mannen opgepakt voor beschieten woning Vechtstraat

Burgemeester Halsema kwam de dag na de schietpartijen polshoogte nemen in de Vechtstraat en stelde cameratoezicht in. Beeld Hanneloes Pen

Woensdag rond 17.00 uur werd de 21-jarige Amsterdammer aangehouden in Leeuwarden. Een paar uur later, rond 02.30 uur, werd de 20-jarige man aangehouden in West. Meer informatie heeft de politie nog niet bekendgemaakt over de verdachten.

De schietpartij was gericht op het huis van de 19-jarige rapper ‘Justin van Zuid’. In de ruit van zijn woning aan de Vechtstraat zaten acht kogelgaten. Of hij ook de persoon is die gewond raakte bij de schietpartij, is onbekend.

Eerder op dinsdag werd ook de 23-jarige Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, in de Vechtstraat beschoten. Hij raakte niet ernstig gewond.

In de nacht van woensdag op donderdag werd ook het appartement van zijn moeder aan de Nieuwesluishof in Holendrecht in Zuidoost beschoten. ‘De bewoonster van de woning was thuis, maar is gelukkig niet gewond geraakt,’ schreef de politie in een persbericht. Op foto’s van de woning waren meerdere kogelgaten in een raam en op de muur te zien. De daders van deze schietpartij zijn nog voortvluchtig.

Als reactie op de twee schietpartijen in een etmaal in de Vechtstraat, stelde burgmeester Halsema cameratoezicht in. Ook zullen wijkagenten extra op de buurt letten en zal de politie meer surveilleren.