Twee mannen opgepakt in Zuid voor witwassen

Beeld ANP

Buurtbewoners roken een vreemde geur en schakelden de hulpdiensten in. Ze vermoedden dat er gevaarlijke stoffen in de woning waren. De brandweer, politie en specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwamen vervolgens ter plaatse. Uiteindelijk vonden zij geen gevaarlijke stoffen in het huis.

Tijdens de huiszoeking vond de politie enkele tienduizenden euro’s aan contant geld en ruim 300 gram harddrugs. Ook is apparatuur voor het maken van drugs in beslag genomen.

De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de mannen en probeert te achterhalen waar het geld vandaan komt.