Twee mannen met wapens en bivakmutsen in huis Nieuw-West, vrijgesproken van liquidatieplan

Beeld Joris van Gennip

Zijn medeverdachte Said L. (30), die in oktober ook in het huis was waar de wapens in een slaapkamer werden gevonden, gaat helemaal vrijuit omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat hij van de wapens wist.

De politie deed een controle in ‘de spookwoning’, waar niemand stond ingeschreven maar wel steeds andere mannen verbleven. Toen Said L. na aanbellen de deur open deed, gedroeg hij zich volgens justitie erg zenuwachtig. Hij probeerde de deur dicht te houden en vroeg de agenten de woning te laten voor wat die was en hem mee te nemen. Ook zei hij dat hij alleen in de woning was, terwijl daar uiteindelijk ook de illegaal in Nederland verblijvende Marokkaan Mohamed I. bleek te zijn.

Bivakmutsen

In het huis lagen behalve de wapens ook bivakmutsen en een gps-tracker waarmee een doelwit zou zijn te volgen, zoals gebruikelijk bij een onderwereldmoord of bijvoorbeeld een ontvoering. Wie het beoogde doelwit was, en wat de verdachten met diegene van plan waren, kon de recherche echter niet achterhalen.

Advocaat Willem van Vliet van Said L. is verheugd om de vrijspraak van zijn cliënt. “Door al die spullen in die spookwoning begrijp ik dat de officier van justitie bedenkingen had, ook omdat een vingerafdruk van mijn cliënt op het vizier van die pistoolmitrailleur zat, maar de Amsterdamse rechtbank heeft juridisch zuiver geoordeeld.”