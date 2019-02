Twee mannen geven politieauto wielklem: toch geen boete

De twee mannen gaven gehoor aan de uitdaging om op een zo'n creatief mogelijke manier aan een boete te komen. Ze hadden het voorzien op een auto van de politie die op de Lijnbaansgracht stond.



Hoewel de twee op heterdaad door agenten werden betrapt, is de actie toch mislukt te noemen. Ze hoopten een boete te krijgen en gingen waarschijnlijk niet heel voorzichtig te werk. Maar de agenten werkten niet mee en hielden het bij een gesprek.



Doelwit

"We vinden dit heel afkeurenswaardig," zegt de woordvoerder van de politie over het voorval in het centrum van de stad. "Ze hebben de politie als doelwit genomen. Stel dat er een melding voor een noodgeval was geweest, dan hadden de agenten niemand kunnen redden."



Een woordvoerder van Talpa, het mediabedrijf waar StukTV sinds november onder valt, zegt dat de makers van het YouTube-kanaal zich kunnen vinden in de waarschuwing van de politie.



"De politie zegt dat je hulpverleners niet moet hinderen. Daar is StukTV het mee eens. Dit was een opdracht van het publiek, zoals zoveel video's op StukTV tot stand komen. De wielklem heeft er maar heel kort om gezeten. En de makers benadrukken dat de politie gelijk heeft dat hulpverleners niet gehinderd mogen worden."



Problemen

StukTV heeft de laatste jaren vaker problemen gehad met de politie. Zo zetten de programmamakers een keer een caravan in de hens, reden er jongens op een scooter door de Praxis in Utrecht en werd geprobeerd een Project X-feest in Noord-Brabant te organiseren.