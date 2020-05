Twee mannen gearresteerd na overval op lachgaskoerier in Buitenveldert

Beeld ANP

Rond 21.15 uur kreeg de politie de melding dat er op de Opveld in Buitenveldert een lachgaskoerier was overvallen. Bij de overval maakten de daders twee lachgasflessen en geld buit.

De daders vluchtten na de overval in een auto die even later werd gesignaleerd door politieagenten in Diemen-Zuid. De agenten hielden hierop twee mannen in de auto aan en daarbij troffen zij ook de buit aan.

Vaker doelwit

Het is al de vierde overval op een lachgaskoerier in twee maanden tijd. Begin april werd een lachgaskoerier overvallen in het Westelijk Havengebied. De daders, die vluchtten in een auto met Belgisch kenteken, werden vlak voor de grens met België aangehouden.

Twee weken later werd een lachgaskoerier overvallen in Duivendrecht. Op basis van het signalement kon de politie nog diezelfde nacht twee daders op de Agatha Christiesingel in Venserpolder arresteren. Een maand geleden werd een lachgaskoerier in West overvallen door drie daders. Voor deze overval is nog niemand aangehouden.