Twee mannen en vrouw aangehouden na vondst van ruim 100 kilo cocaïne in Amsterdam-West

Beeld Politie

Agenten van de Landelijke Eenheid hielden op maandag twee mannen aan, omdat zij opvallend gedrag vertoonden. De agenten zagen die dag een man met een grote tas in een auto stappen en even later de auto verlaten zonder tas. Toen agenten de auto even later controleerden, bleken er zeven blokken met cocaïne in de tas te zitten.

Bij een adres op de Jan van Galenstraat dat te linken was aan de man die in de auto was gestapt werden nog 111 blokken met vermoedelijk cocaïne gevonden. De mannen van 33 en 38 jaar oud uit Hillegom en Amsterdam zijn door de politie aangehouden en zitten nog vast. Na onderzoek werd drie dagen later ook nog een 34-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. Ook zij zit nog vast.