Twee mannen breken kaak van vrouw in Amsterdamse nachtclub, verdachte meldt zich bij politie

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer was in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli in het vipgedeelte van een club aan de Amstelstraat in Amsterdam toen ze op een gegeven moment alleen kwam te staan met een man, meldt de politie. Hij deed enkele versierpogingen, maar daar was de jonge vrouw niet van gediend. Hierop greep de man plots hard haar linkerborst beet.

De vrouw probeerde zich nog te verzetten, maar werd toen door twee mannen bij haar keel gegrepen. Ze kreeg harde klappen tegen haar hoofd. Beveiligingsmedewerkers en andere bezoekers haalden de mannen en het slachtoffer uit elkaar. De vrouw was toen al flink toegetakeld: ze is een tand kwijtgeraakt en haar mond zat vol met bloed. Ook voelt ze tijdens de mishandeling haar kaak verschuiven.

Schroeven in de kaak

In het ziekenhuis bleek dat haar kaak op drie plekken was gebroken. Een voortand zat los en een kies was kapot. Diezelfde dag moest ze een operatie ondergaan, waarbij ze acht schroeven in haar kaak kreeg. Die moesten zes weken blijven zitten, al die tijd moest ze haar tanden op elkaar houden. De impact van de mishandeling is enorm, aldus de politie.

Een van de verdachten heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. De eerder gedeelde beelden zijn daarom offline gehaald.