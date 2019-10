Twee mannen aangehouden na negeren politiecontrole

Beeld ANP

Zij kregen een stopteken omdat de politie bezig was met een verkeerscontrole. Omdat de auto ervandoor ging zette de politie de achtervolging in. Bij het klemrijden raakten de politieauto, de betrokken auto en een derde auto beschadigd.

De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een andere auto, waarop de bestuurder de benen nam. Hij kon snel aangehouden worden. Na onderzoek bleek dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had, omdat dit eerder was gevorderd. De passagier bleef in de auto zitten en is ook aangehouden.

De auto is in beslaggenomen.