Twee lichamen aangetroffen in garagebox in Westpoort

Het gebouw waar de lichamen werden aangetroffen. Beeld Het Parool

De lichamen werden om 14.10 uur aangetroffen door iemand en diegene heeft de politie gealarmeerd, aldus een woordvoerder. Hoe de personen om het leven zijn gekomen, weet de politie niet. “We houden met alle scenario’s rekening.” De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld.

Op het terrein bij de garagebox is ook brandweer aanwezig om te kijken of er sprake is van vrijgekomen koolmonoxide. De politie kon nog niet zeggen of dit het geval is.

Het gebouw waarin de lichamen zijn gevonden is van stichting Urban Resort. Deze stichting ontwikkelt en beheert broedplaatsen voor kunstenaars, ambachtslieden, zzp‘ers en starters. ‘We bieden plekken om te werken en vrijuit te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Een plek waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog,’ is op de website te lezen. Urban Resort was voor commentaar niet bereikbaar.