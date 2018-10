Kroongetuige Fred Ros gehoord via tussenpersoon

OM: Fred Ros horen via intermediair

Het Openbaar Ministerie doet de rechtbank een verzoek: zij wil dat Fred Ros via een intermediair wordt gehoord. Dat betekent dat Ros op vragen eerst aan een derde persoon antwoordt en dat die zijn antwoord zal herhalen.



Dat zou nodig zijn om de veiligheid van Ros te waarborgen. Officier van justitie Sabine Tammes: “Er is grote belangstelling voor Fred Ros. Er zijn allerlei berichten op internet van mensen die denken hem ergens ter wereld te hebben gezien. Met name de journalist Hendrik-Jan Korterink maakt er veel werk van om hem te vinden.”



Volgens justitie zou Ros met zijn woordgebruik of accent onbewust kunnen verraden waar hij in het kader van zijn getuigenbeschermingsprogramma zit. Holleeders advocaat Sander Janssen verzet zich tegen het gebruik van zo’n intermediair.



“Bij mijn weten is het in Nederland slechts één keer eerder gebeurd dat een getuige op deze wijze is gehoord. Dat was in de Passagezaak, nota bene omdat hij door Ros bedreigd zou zijn geweest.”



Janssen: “Het horen van die getuige is toen dramatisch verlopen. Alle dynamiek gaat verloren. Net zoals de intonatie die iemand aan zijn antwoorden geeft.”



Janssen denkt dat het met het veiligheidsrisico wel meevalt: “Ros heeft tot zijn vijftigste in Nederland gewoond, hij lijkt mij nog altijd vloeiend te spreken in zijn moedertaal. Het risico dat hij een woordje gebruikt dat ervoor zorgt dat hij getraceerd kan worden, lijkt mij verwaarloosbaar.”



De rechtbank buigt zich nu over het verzoek van justitie.