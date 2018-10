Twee kroongetuigen gehoord op dag 41 proces Holleeder

Ros over liquidaties

Ros herhaalt nu in de getuigencabine wat hij eerder in Passage ook verklaarde: hij sprak met Ali Akgun en Dino Soerel over liquidaties.



“Toen ik buiten kwam sprak ik met twee mensen: Ali Akgun en Dino Soerel. Ali Akgun vroeg me of ik wilde helpen met twee Turkse mensen. En ja, het verhaal van Dino kennen we. Dat ging om Thomas van der Bijl.”



Als Ros spreekt over het ‘helpen met mensen’ lijkt het over liquidaties te gaan. Hij geeft toe in die tijd in Aerdenhout te zijn geweest, waar een potentieel doelwit (de Turkse crimineel Atilla Önder) woonde.



Een andere getuige zei bij de rechtbank in de Passagezaak dat Ros hem daar opdracht gaf Önder te vermoorden. Dat ontkent Ros nu: “Ik heb dat niet aan hem gevraagd. Dat moet u maar aan hem vragen.”



De andere man die op de dodenlijst van Akgun zou hebben gestaan was vermoedelijk Nedim Imac, de toen gevierde voorzitter van de Amsterdamse amateurvoetbalclub Turkiyemspor – en berucht heroïnehandelaar.



Imac werd in 2007 doodgeschoten. Ros zegt niets te hebben gedaan rond Imac. “Ik had niet zoveel interesse in alles dat met Ali (Akgun) te maken had.”