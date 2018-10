Twee kroongetuigen die wel praatten, maar niet vertelden

Drie woorden zei Willem Holleeder vrijdag, tijdens de 40ste zittingsdag in het monsterproces in de extrabeveiligde rechtbank in Osdorp. "Ja," antwoorde hij, toen de rechtbankvoorzitter zijn personalia oplas. Uren later, sprak de Heinekenontvoerder "Nee hoor," op de vraag of hij nog vragen had voordat het weekend begon.



De rest van de tijd waren twee andere criminelen aan het woord geweest: Fred Ros en Peter La Serpe. Beiden zijn veroordeeld voor liquidaties waarvoor Holleeder volgens justitie de opdracht gaf.



Hasjhandelaar

La Serpe schoot hasjhandelaar Kees Houtman dood, Fred Ros was de cruciale 'moordmakelaar' bij de liquidatie van kroegbaas Thomas van der Bijl. Doordat de mannen deals sloten met justitie, onafhankelijk van elkaar, leven ze beiden ergens op de wereld op vrije voeten.



Nu zijn ze in de Bunker om te verklaren over de vermeende rol van Willem Holleeder bij die liquidaties. Dat gebeurt niet tegelijk: de mannen moeten met elkaars uitlatingen kunnen worden geconfronteerd. Bovendien is zelfs in de Bunker geen plaats voor twee met pruiken en schmink vermomde kroongetuigen wiens uiterlijk goed verborgen moet blijven.



Passagezaak

In het geval van Ros wordt het risico dat zijn verblijfplaats uitlekt zelfs zó groot geacht dat een intermediair zijn antwoorden herhaalde, zodat kwaadwillenden niet door Ros' accent of woordgebruik kunnen achterhalen waar hij woont. Het horen van een getuige via een tussenpersoon gebeurde slechts één keer eerder in Nederland - nota bene bij een getuige die destijds gevaar had te vrezen uit de hoek van Fred Ros.



En dus klonk de stem van Ros niet door de Bunker, maar die van de tussenpersoon. Nu had Ros op de eerste dag dat hij wordt verhoord überhaupt weinig nieuwe zaken te vertellen.



Droomwereld

Ros heeft al vaker zijn verhaal gedaan en hij volhardt grotendeels in de verklaringen zoals hij die al in de Passagezaak aflegde. Daarin stelde hij de liquidatie van Thomas van der Bijl te hebben geregeld in opdracht van Dino Soerel, die samenwerkte met Willem Holleeder.