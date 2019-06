Twee krakers We Are Here opgepakt tijdens ontruiming pand Uilenstede

De We Are Here-groep in Uilenstede in Amstelveen. Beeld Marc Driessen

Beide leden zijn door de politie opgepakt omdat ze geen gehoor gaven aan het bevel het pand te verlaten.

De rechter oordeelde vrijdag dat de groep het pand uit moest. De eigenaar had al aangifte gedaan en was in onderhandeling met de leden om tot een vertrek te komen.

Vanaf 1 juli gaat de gemeente ongedocumenteerden opvangen op zes locaties in de stad die zijn aangewezen als 24-uursopvang. In totaal is er plek voor 238 bedden.