Twee jongeren veroordeeld voor gewelddadige autodiefstal

De twee jongens van destijds 16 en 17 spraken op 15 oktober vorig jaar af bij Sloterdijk met een 39-jarige man die zijn Mercedes SUV GLE wilde verkopen via Marktplaats. Nadat ze met het slachtoffer een proefrit hadden gemaakt, stak de 16-jarige jongen hem in zijn rug. Ze lieten het slachtoffer achter en gingen ervandoor met de auto, die een dag later werd teruggevonden. Een maand later werden ze na onderzoek door de politie aangehouden.

Het slachtoffer liep door de messteek ernstig letsel op. Volgens een arts heeft de man het overleefd omdat hij een ‘bovengemiddeld goede conditie’ had. Door de messteek moet het slachtoffer het de rest van zijn leven met één nier doen, is zijn alvleesklier beschadigd en heeft hij een groot litteken op zijn lichaam. Hij heeft ook een jaar niet kunnen werken. De steekpartij heeft ook een grote impact gehad op zijn jonge gezin, aldus de rechtbank.

Stoornissen

Deskundigen hebben bij de destijds 16-jarige verdachte ‘verschillende stoornissen’ vastgesteld. Daarom hebben ze geadviseerd om hem naast 282 dagen jeugddetentie ook jeugd-tbs op te leggen. Dat is in lijn met de eis van de officier van justitie en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook mag hij twee jaar lang geen contact hebben met de medeverdachte en het slachtoffer, en mag hij zich de komende zes maanden niet laten zien in Haarlem en Amsterdam. Daarnaast krijgt hij nog een werkstraf opgelegd, omdat hij nog in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling.

De destijds 17-jarige verdachte was nog niet eerder veroordeeld. De rechtbank schat de kans op herhaling daarom laag in en omdat hij tijdens de rechtszaak daarnaast openheid van zaken heeft gegeven, krijgt hij een straf opgelegd van 105 dagen jeugddetentie waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij meewerken aan een behandeling door een coach en een werkstraf van 100 uur verrichten.

De twee verdachten moeten ook een schadevergoeding van 81.000 euro betalen aan het slachtoffer.