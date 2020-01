Twee jongens overvallen winkel op Bijlmerplein

Beeld ANP

Dat gebeurde rond 09.15 uur. Het duo overviel een winkelmedewerker met een wapen, waarna de twee met de buit − gestopt in drie blauwe vuilniszakken − op de vlucht sloegen. De winkelmedewerker is hierbij niet gewond geraakt. Het is nog onbekend wat er precies is buitgemaakt.

De politie is naar de twee op zoek en vraagt uit te kijken naar de jongens van naar schatting zestien jaar oud. Een van hen draagt een blauwe bril. De politie roept ooggetuigen op contact met hen op te nemen.