Twee jongens opgepakt na gewapende overval op patatzaak Nieuw-West

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De aanwezigen in de patatzaak in Nieuw-West werden rond 20.30 uur opgeschrikt door twee jonge mannen met een wapen. Om wat voor wapen het gaat, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. De daders namen geld mee en sloegen met de buit op de vlucht.

Mede dankzij de inzet van de politiehelikopter werd de eerste verdachte snel gevonden. Een oproep van Burgernet zorgde ervoor dat zeker tien mensen tips en informatie gaven over de tweede verdachte. Zo kon ook hij binnen anderhalf uur worden opgepakt.

Of de gemaakte buit ook is gevonden, is volgens de politiewoordvoerder nog onduidelijk.